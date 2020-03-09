calendar

«كورونا» يضع دجانيني تفاريس في أزمة

اخبار رياضية
Time منذ 20 دقيقة
Views 1432
«كورونا» يضع دجانيني تفاريس في أزمة

نواف السالم (صدى):
يواجه دجانيني تفاريس، نجم النادي الأهلي، أزمة كبيرة، بعدما سافر إلى مدينة دبي الإماراتية، عقب إعلان المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول بينهم الإمارات للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

ويتواجد دجانيني حاليا في دبي، إثر الإجازة التي منحها المدرب فلادان ميلوفيتش للاعبي الفريق، يوم الأحد؛ فيما أشارت تقارير إلى إمكانية عودة اللاعب إلى جدة مع دخوله في حجر منزلي لمدة 14 يوما، بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية لذلك.

ويعني ذلك عدم إمكانية مشاركته في تدريبات فريقه أو المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة؛ بينما قد يتم منعه من العودة إلى المملكة في الوقت الحالي، في ظل الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى محاصرة والحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه يلتقي الأهلي بنظيره التعاون، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زياد
لا تصدق الخبر نفس الخبر كتب على أنه في بريطانيا والان يقول مصر كله كذب من الصحافه
ابو عمار
ههههههههههههههههه .. صار الكورونا مرعب
أبو عبد الرحمن ✍️
عمليات التجميل تحصل فيها الأخطاء الطبية
ابو محمد
وهل هذي تدور جمال اكثر ....!!!؟
ابو عمار
ما لك ومال العمليات

أخر الأخبار

مد الحجر الصحي لعبد الله بوشهري بسبب «كورونا»
مد الحجر الصحي لعبد الله بوشهري بسبب «كورونا»
Time منذ 23 ثانية Views 0
السكر البني لا علاقة له بخسارة الوزن
السكر البني لا علاقة له بخسارة الوزن
Time منذ 11 دقيقة Views 1054
معالجات «إنتل» معرضة للقرصنة
معالجات «إنتل» معرضة للقرصنة
Time منذ 17 دقيقة Views 1221
الخدمات الأرضية تطرح وظائف شاغرة للرجال والنساء
الخدمات الأرضية تطرح وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ 18 دقيقة Views 1301
"هدف" و"هيئة العقار" يوقعان اتفاقية لتدريب وتوظيف 11 ألف باحث عن عمل
"هدف" و"هيئة العقار" يوقعان اتفاقية لتدريب وتوظيف 11 ألف باحث عن عمل
Time منذ 19 دقيقة Views 1198
«كورونا» يضع دجانيني تفاريس في أزمة
«كورونا» يضع دجانيني تفاريس في أزمة
Time منذ 20 دقيقة Views 1432
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من محافظات مكة المكرمة
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من محافظات مكة المكرمة
Time منذ 22 دقيقة Views 1222
تفاصيل إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات في المملكة
تفاصيل إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات في المملكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1142
أرامكو تلزم ملاك المحطات بالمراجعة الشهرية للأسعار
أرامكو تلزم ملاك المحطات بالمراجعة الشهرية للأسعار
Time منذ 29 دقيقة Views 1417
القاسم: تغييرات على جدول مباريات الدوري والتأجيل متوقع
القاسم: تغييرات على جدول مباريات الدوري والتأجيل متوقع
Time منذ 30 دقيقة Views 1527