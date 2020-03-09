«كورونا» يضع دجانيني تفاريس في أزمة

نواف السالم (صدى):

يواجه دجانيني تفاريس، نجم النادي الأهلي، أزمة كبيرة، بعدما سافر إلى مدينة دبي الإماراتية، عقب إعلان المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول بينهم الإمارات للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

ويتواجد دجانيني حاليا في دبي، إثر الإجازة التي منحها المدرب فلادان ميلوفيتش للاعبي الفريق، يوم الأحد؛ فيما أشارت تقارير إلى إمكانية عودة اللاعب إلى جدة مع دخوله في حجر منزلي لمدة 14 يوما، بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية لذلك.

ويعني ذلك عدم إمكانية مشاركته في تدريبات فريقه أو المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة؛ بينما قد يتم منعه من العودة إلى المملكة في الوقت الحالي، في ظل الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى محاصرة والحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه يلتقي الأهلي بنظيره التعاون، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.