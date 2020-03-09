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"هدف" و"هيئة العقار" يوقعان اتفاقية لتدريب وتوظيف 11 ألف باحث عن عمل

الوظائف
Time منذ 19 دقيقة
Views 1198
"هدف" و"هيئة العقار" يوقعان اتفاقية لتدريب وتوظيف 11 ألف باحث عن عمل

الرياض (صدى):
وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للعقار اليوم، في مدينة الرياض، اتفاقيةً لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري ضمن برنامج توطين مهن القطاع، وذلك سعيا إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ووقع الاتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية سابقًا.

كما تتولى الهيئة وَفْقًا لاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.

فيما نصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات إن وجدت على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.

كما أكدت الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات بين الهيئة والصندوق بصورة منتظمة بهدف التغلب على جميع التحديات، ويشكل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ويعقد اجتماعاً دورياً لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها لأهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة كلما دعت الحاجة لذلك.

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أحدث التعليقات

زياد
لا تصدق الخبر نفس الخبر كتب على أنه في بريطانيا والان يقول مصر كله كذب من الصحافه
ابو عمار
ههههههههههههههههه .. صار الكورونا مرعب
أبو عبد الرحمن ✍️
عمليات التجميل تحصل فيها الأخطاء الطبية
ابو محمد
وهل هذي تدور جمال اكثر ....!!!؟
ابو عمار
ما لك ومال العمليات

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