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استجابة شركات الطيران لقرار المملكة بتعليق الرحلات

الاخبار المحلية
Time منذ 30 دقيقة
Views 1391
استجابة شركات الطيران لقرار المملكة بتعليق الرحلات

الرياض (صدى):
تفاعلت عدة شركات طيران، اليوم الاثنين، مع قرار المملكة الصادر مساء أمس، بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت الشركات تعليق رحلاتها مؤقتًا؛ حيث أعلنت طيران الخليج البحرينية تعليق جميع الرحلات من وإلى المملكة حتى إشعار آخر؛ فضلًا عن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية وشركة مصر للطيران.

وعلقت مصر للطيران، رحلاتها إلى جميع مدن المملكة التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناءً على القرار الصادر مساء أمس من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر.

وكانت المملكة، قد كشفت عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

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أحدث التعليقات

زياد
لا تصدق الخبر نفس الخبر كتب على أنه في بريطانيا والان يقول مصر كله كذب من الصحافه
ابو عمار
ههههههههههههههههه .. صار الكورونا مرعب
أبو عبد الرحمن ✍️
عمليات التجميل تحصل فيها الأخطاء الطبية
ابو محمد
وهل هذي تدور جمال اكثر ....!!!؟
ابو عمار
ما لك ومال العمليات

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