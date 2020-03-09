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«التجارة»: كافة السلع والمنتجات متوفرة في القطيف

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1443
Comment 3
«التجارة»: كافة السلع والمنتجات متوفرة في القطيف

القطيف (صدى):
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم جولات رقابية ميدانية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية في محافظة القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة مؤقتاً تطبيقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكدت "التجارة" وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف ومراقبة سلاسل الإمداد في كافة مناطق المملكة، كما تواصل الفرق الميدانية للوزارة مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية وضبط حالات الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وحماية المستهلكين وحذرت من أي عمليات استغلال.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين لعدم تداول الإشاعات وزيادة المخاوف وتفهم الاجراءات الإحترازية لضمان سلامتهم، ودعت الوزارة في حال وجود شكاوى أو ملاحظات إلى الابلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

زياد
لا تصدق الخبر نفس الخبر كتب على أنه في بريطانيا والان يقول مصر كله كذب من الصحافه
ابو عمار
ههههههههههههههههه .. صار الكورونا مرعب
أبو عبد الرحمن ✍️
عمليات التجميل تحصل فيها الأخطاء الطبية
ابو محمد
وهل هذي تدور جمال اكثر ....!!!؟
ابو عمار
ما لك ومال العمليات

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