إيقاف تقديم الشيشة في مقاهي مكة مؤقتاً

حسين العلي (صدى):

وجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" ابتداءً من اليوم الإثنين 14/7/1441هـ وحتى إشعار آخر، كإجراء إحترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وستباشر الفرق الرقابية تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين، من قبل البلديات الفرعية التابعة للأمانة بشكل مباشر، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس كورونا .