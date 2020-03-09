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إيقاف تقديم الشيشة في مقاهي مكة مؤقتاً

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1429
إيقاف تقديم الشيشة في مقاهي مكة مؤقتاً

حسين العلي (صدى):
وجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي مكة المكرمة الواقعة خارج حد الحرم "مؤقتاً" ابتداءً من اليوم الإثنين 14/7/1441هـ وحتى إشعار آخر، كإجراء إحترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وستباشر الفرق الرقابية تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين، من قبل البلديات الفرعية التابعة للأمانة بشكل مباشر، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس كورونا .

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أحدث التعليقات

زياد
لا تصدق الخبر نفس الخبر كتب على أنه في بريطانيا والان يقول مصر كله كذب من الصحافه
ابو عمار
ههههههههههههههههه .. صار الكورونا مرعب
أبو عبد الرحمن ✍️
عمليات التجميل تحصل فيها الأخطاء الطبية
ابو محمد
وهل هذي تدور جمال اكثر ....!!!؟
ابو عمار
ما لك ومال العمليات

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