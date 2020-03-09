«الجمارك» توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة لأصحاب الخبرة للعمل في الشركة في مدينة الرياض، بمسمى مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية.

واشترطت الهيئة، شهادة البكالوريوس أو الماجستير في اختصاص تقنية المعلومات، أو اختصاص مناسب لمهام الوظيفة، والخبرة التي لا تقل عن 10 أعوام على مستوى عالي في إدارة مشاريع تقنية المعلومات؛ بينما الخبرة لمدة 3 أعوام في مشاريع التحول الرقمي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إدارة المشروع أو البرنامج وتخطيط المهارات والخبرات، القدرة على إدارة مجموعة من أنواع المشاريع والمبادرات التجارية المعقدة وبرامج التغيير، التوفر على خبرة في منهجية عالمية لتسليم المشاريع في المنظمة وتنفيذها، الفهم المعمق لأطر وأدوات إدارة الإدارة والمشاريع الرائدة؛ فضلًا عن شهادة إدارة المشاريع PMP.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأحد بتاريخ 8/3/2020 ميلادي، ويستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المتقدمة، حيث يتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .