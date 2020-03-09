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«الجمارك» توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض

الوظائف
Time منذ ساعة
Views 1724
«الجمارك» توفر وظائف إدارية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة لأصحاب الخبرة للعمل في الشركة في مدينة الرياض، بمسمى مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية.

واشترطت الهيئة، شهادة البكالوريوس أو الماجستير في اختصاص تقنية المعلومات، أو اختصاص مناسب لمهام الوظيفة، والخبرة التي لا تقل عن 10 أعوام على مستوى عالي في إدارة مشاريع تقنية المعلومات؛ بينما الخبرة لمدة 3 أعوام في مشاريع التحول الرقمي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إدارة المشروع أو البرنامج وتخطيط المهارات والخبرات، القدرة على إدارة مجموعة من أنواع المشاريع والمبادرات التجارية المعقدة وبرامج التغيير، التوفر على خبرة في منهجية عالمية لتسليم المشاريع في المنظمة وتنفيذها، الفهم المعمق لأطر وأدوات إدارة الإدارة والمشاريع الرائدة؛ فضلًا عن شهادة إدارة المشاريع PMP.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأحد بتاريخ 8/3/2020 ميلادي، ويستمر حتى الاكتفاء بالأعداد المتقدمة، حيث يتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

زياد
لا تصدق الخبر نفس الخبر كتب على أنه في بريطانيا والان يقول مصر كله كذب من الصحافه
ابو عمار
ههههههههههههههههه .. صار الكورونا مرعب
أبو عبد الرحمن ✍️
عمليات التجميل تحصل فيها الأخطاء الطبية
ابو محمد
وهل هذي تدور جمال اكثر ....!!!؟
ابو عمار
ما لك ومال العمليات

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