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8 صفات تتميز بها المرأة العاملة

عالم المرأة
Time منذ 16 دقيقة
Views 1237
8 صفات تتميز بها المرأة العاملة

أميرة خالد (صدى):
وضعت المرأة بصماتها على كل الأصعدة وخاصة بعد دخولها معترك الحياة العملية ولم يؤثر ذلك على عملها المنزلي.

تتصف المرأة العاملة بـ 8 صفات هي الحزم واتخاذ القرار والتعاطف مع الآخرين وتستمع الى مشاكلهم، وتساعد في إيجاد الحلول لها.

كما تتميز المرأة العاملة أيضا بالابتكار والطموح وتسعى لتحقيق طموحاتها المهنية والاجتماعية، فضلا عن تميزها بالشخصية القوية التي اكتسبتها من التجارب، وتكيفها مع أي وضع في حياتها المهنية والاجتماعية.

وإضافة إلى ذلك تمتاز المرأة العاملة بالشجاعة وقدرتها على مواجهة المخاطر، ولم ينسيها عملها الاهتمام بنفسها وأناقتها وجمالها وحرصها على ممارسة الرياضة، هذا بالإضافة الى قدرتها على مساعدة الناس من خلال التعاطف معهم.

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أحدث التعليقات

احمد حلمي
نفس القصه قرأتها بالامس ولكن الاحداث بانجلترا
قاعد لهم
شآن عائلي مالنا دخل فيه عائلة تمزح مع بعضهم البعض من نفس الفصيله
قاعد لهم
هههههههههههههههههههههه اه يابطني هههههههههههههههههههه
أبو ضاري
الشرهه على صدى اللي تحط هلاشكال !!
تركي ابن حميد
يا اخي عليكم اخبار الله يكون في عون العزاب.

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