وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وسط تكتم شديد

ماجد القزيز (صدى):

أفادت أنباء، متداولة في الساعات القليلة الماضية، بوفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، وسط تكتم شديد من قبل السلطات القطرية.

وكشفت مصادر أنه تم إبلاغ أعضاء في الحكومة الأمريكية بأن وفاة الشخصية القطرية من الأسرة الحاكمة كانت طبيعية وهي لسجين في الخمسينات من العمر.

وترجح المصادر، أن يكون المتوفى هو الشيخ طلال ابن عم حاكم قطر الحالي، والذي كانت أفادت زوجته قبل أسبوع بأنه يعاني من مرض السكر المزمن، ومشاكل صحية أخرى، ولا يلقى الرعاية الطبية في محبسه.

وتأتي تلك الأنباء بالتزامن مع المحاولات القطرية البائسة قبل أيام، في ترويج الشائعات بخصوص حملة اعتقالات لأمراء بالمملكة، وهو ما يفسر سر انشغال الإعلام القطري بالتدخل في شؤون الغير للتغطية على ما يخفيه " الحمدين " .

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