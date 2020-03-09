البنك الأهلي التجاري يقدم عروضا مغرية في التمويل العقاري 

الرياض (صدى):

أعلن البنك الأهلي التجاري عن عروض مميزة في التمويل العقاري، مبينا أن المنتج التمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح البنك الأهلي التجاري أنه يتم عبر عقد بين البنك والعميل يقوم البنك بمساعدة العميل الحصول على سيوله نقدية تصل إلى 80% من قيمة العقار.

ولفت إلي أن أقصى مبلغ تمويل 2 مليون ريال مدة تمويل 15 سنة، أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، أن لا يزيد عمر العقار عن 35 سنة عند نهاية مدة السداد، العقارات المقبولة هي (فيلا، شقة، عمارة)، أن يكون موقع العقار ضمن المدن المعتمدة للمنتج.

ولفت إلي أن العميل يقدم للممول للحصول على المنتج، تقييم القدرة المالية للعميل، سداد رسوم وتقييم العقار، توقيع العميل على عقد التورق (بضمان رهن العقار)، رهن العقار لصالح البنك إيداع المبلغ في حساب العميل.

وتابع أن المنتج يهدف إلى حصول المواطن على قرض عقاري مدعوم الأرباح لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق بدعم من وزارة الإسكان لتمكين المواطن المستحق من تملك المسكن المناسب، وله الحرية في شراء الوحدة السكنية في أي موقع يختاره.