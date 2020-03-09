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فحص عينات طلال وأسرة نسيم بمنطقتين مختلفتين

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1865
فحص عينات طلال وأسرة نسيم بمنطقتين مختلفتين

الرياض (صدى):
كشف محامي أسرة الشاب المختطف نسيم حبتور، تفاصيل لقاءه بمدير الأدلة الجنائية، والإجراءات التي من المقرر اتخاذها بشأن تحليل الـ DNA المقرر اليوم الاثنين.

وقال المحامي سعد بن شايع، إن العميد عبدالرحمن الجهني مدير الأدلة الجنائية، قدّم مقترحاً بأن يتم الفحص في الدمام والرياض من خلال أخذ العينات حيث تُفحص الأولى بالدمام، وترسل الأخرى للرياض.

وأوضح المحامي أنه قابل الشاب طلال الذي تتطابق مواصفاته الشكلية مع المختطف نسيم، قائلا: " تشرفت بالتعرف عليه، وكان معنا وكيله الشرعي، وتفهمّا بكل رحابة صدر موقف والد ووالدة نسيم، وافترقنا على ودّ وتآلفٍ وانتظارٍ لجوابنا على المقترح ".

وأضاف: " تم شرح كافة التفاصيل لأسرة نسيم، وتم الاتصال بالأدلة الجنائية وتحديد الموعد في التاسعة صباحاً ".

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أحدث التعليقات

مع المرزوق🔬
اخيانة و الغدر طبعهم .
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عابر
الله يبيض وجهك يا دكتور
عابر
نسأل الله العلي القدير ان يرفع البلاء عن بلادنا الحبيبة

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