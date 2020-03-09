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" الصحة " تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الاخبار المحلية
Time منذ 27 دقيقة
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" الصحة " تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد " كوفيد19 " .

وقالت وزارة الصحة اليوم الأثنين، إن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.

وأضافت الوزارة أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس بلغت 15 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937 " للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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أحدث التعليقات

عابر
نسأل الله العلي القدير ان يرفع البلاء عن بلادنا الحبيبة
ابو ناصر
الله يشفي المصابين ويحفظنا
ابو ناصر
وصل للرياض
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههه لووووووووووووووووووووووح
DR
خلاص انتهى الوضع

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