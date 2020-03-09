بالفيديو..الشليمي: " الجزيرة " عندها كورونا وصورة واحدة لخادم الحرمين أخرستها

ولقن الشليمي الجزيرة درسا قاسيا، على خلفية حديثها حول حملة اعتقالات للأمراء في المملكة، واستضافتها لمحللين سياسيين أتراك، في محاولات فاشلة للنيل من المملكة.
وقال الشليمي: " حاليا في كورونا صحية، وهذه حلها العزل، وفي كورونا سياسية وكورونا إعلامية تقودها الجزيرة " .
وأضاف: " إحنا في دول الخليج كشعوب لا نتدخل في شؤون الأسر المالكة، أي أسرة حاكمة تحل مشاكلها بنفسها، والتاريخ زاخر، لكن تحليل وتجيب واحد من لبنان وواحد من تركيا ما حصلت " .
وأشار إلى صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمس الأحد، خلال أداء السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي للقسم أمامه، قائلا: " صورة واحدة للملك أخرست الألسنة " .
ولفت أيضًا، إلى تدخل قناة الحمدين، في شؤون الإمارات محاولة تشويه صورتها بمعلومات غير دقيقة قبل أيام، قائلا: لابد أن هناك شئ يريدون التغطية عليه، انتم فيكم بلا، وتريديون تغطيته بهذه الأكاذيب " .
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