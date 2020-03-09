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بالفيديو..مذيع إيراني يركع متوسلا الناس بعدم الخروج من منازلهم

عربية ودولية
Time منذ 59 دقيقة
Views 1469
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بالفيديو..مذيع إيراني يركع متوسلا الناس بعدم الخروج من منازلهم

وكالات (صدى):
تزامنا مع التزايد المخيف في عدد إصابات ووفيات الإيرانيين بفيروس كورونا، خرج مذيع إيراني، راكعا على الهواء مباشرة، متوسلا مواطنيه بعدم الخروج من منازلهم.

وركع المذيع أمام الشاشة، ناصحا بعدم الخروج، بسبب ارتفاع نسبة المصابين بالفيروس القاتل، بشكل واسع جدا في بلاده.

وتسبب الفيروس الفتاك حتى الآن في وفاة عدد كبير من المواطنين الإيرانيين، إضافة إلى عدد من الأطباء، والبرلمانيين، وشخصيات مقربة من النظام، كل ذلك وسط تعتيم من الحكومة الإيرانية، التي لا زالت تعرض مواطنيها للخطر، متجاهلة الإجراءات الوقائية.

وأفادت مصادر بأن 3 محافظات إيرانية في دائرة بؤرة تفشي المرض، بسبب سرعة تفشى الفيروس فيها وارتفاع حالات الإصابات وهي: محافظة جيلان، ومازندران، وقم فى شمال البلاد.

وتواجه هذه المحافظات نقص في المستشفيات والكوادر الطبية والأسرة.

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أحدث التعليقات

عابر
نسأل الله العلي القدير ان يرفع البلاء عن بلادنا الحبيبة
ابو ناصر
الله يشفي المصابين ويحفظنا
ابو ناصر
وصل للرياض
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههه لووووووووووووووووووووووح
DR
خلاص انتهى الوضع

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