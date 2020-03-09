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تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس«كورونا»

الاخبار المحلية
Time منذ 3 ساعات
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تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس«كورونا»

الرياض (صدى):
إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط.

فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق )، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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أحدث التعليقات

عابر
نسأل الله العلي القدير ان يرفع البلاء عن بلادنا الحبيبة
ابو ناصر
الله يشفي المصابين ويحفظنا
ابو ناصر
وصل للرياض
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههه لووووووووووووووووووووووح
DR
خلاص انتهى الوضع

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