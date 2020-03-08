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" المطلق " ينصح بالتحصين ويُشبه من يتعمد نشر الأوبئة بالقاتل

الاخبار المحلية
Time منذ 29 دقيقة
Views 1304
" المطلق " ينصح بالتحصين ويُشبه من يتعمد نشر الأوبئة بالقاتل

الرياض (صدى):
أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أنه واجب على كل مسلم أخذ الحيطة والحذر بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وألا يكون سببًا في نشر الوباء.

وقال المطلق: " يجب على المسلم عند انتشار الأوبئة العمل بمنهج الإسلام في التحصين، ولا يجوز أبدًا أن يتسبّب في انتشارها " .

وتابع: " قد يكون من تعمّد نشر الأوبئة مثل القاتل عمدًا، لأنه يتسبب في إزهاق أرواح بريئة " .

واستشهد المطلق بقول الله تعالى: " ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابًا عظيمًا " .

يذكر أن المملكة قد اتخذت قرارات وإجراءات إحترازية عدة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، لمنع انتشاره وتفشيه، منها تعليق الدراسة، وتعليق السفر من وإلى الدول التي سجلت حالات إصابة بالفيروس، إضافة إلى منع الشيشة في المقاهي، وغيرها من الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار المرض.

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أحدث التعليقات

عبد الماجد
لاتتعب نفسك ياوطني معهم وترفهم وتسعدهم وتعطيهم كل غالي ونفيس فديدنهم الخيانة والتقية ودموع التماسيح ملمسهم ناعم كا الثعابين وداخلهم سم زعاف لاتحاول فلا يساومهم احد على حب الملالي والعمائم
عابر
يجب محاسبتهم بأسرع وقت
زائر
هذولي اغبياء وناس وسخه
زائر
هههههههههههه مسرع
ahmad
واضح القصه من نسج الخيال ..يلا بيعبون الاخبار بالصحيفه ..بكره القصه تكون.. رجل يكشف خيانه زوجته مع السائق ..وبعد بكره وعدها بالزواج فاخذ منها مايريد وقال لها اهلي رفضوا زواجي منك ههههههه

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