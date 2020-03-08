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شاهد .. "الجزيرة" تسارع في تكذيب نفسها بعد خبر اعتقال الأمراء

الاخبار المحلية
Time منذ 25 دقيقة
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شاهد .. "الجزيرة" تسارع في تكذيب نفسها بعد خبر اعتقال الأمراء

خاص (صدى):
كشفت قناة " الجزيرة " القطرية، تناقضها في نقل الاخبار لخدمة سياستها الإرهابية، حيث أعلنوا عن الإفراج عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وقيامه بجولة تفقدية في تبوك لخفر السواحل.

ولم يُصدق عاقل خروج الوزير من المعتقل ليفتح مشاريع في تبوك ويتفقد، حيث كشفت كذبها بنفسها وتناقدها لنشر الإشاعات التي تخدم مصالح قطر الإرهابية.

وكانت " صدى " قد أكدت وقوف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة تبوك، وهل يصدق عاقل بان يخرج معارض ليمارس عمله الرسمي ؟!

ويأتي ذلك في ظل تحذير " الجزيرة " عملائها من ذبابها الإلكتروني من نشر إشاعة ، ثم تقوم صحيفة النيويورك تايم ووست جورنال ثم تتولى الجزيرة نشرها حتى توهم مشاهديها بأنها نقلت عن مصادرها.

وفي الواقع أنها مجرد لعبة قطرية باتت مكشوفة منذ غزو القوات الإمريكية للعراق واستمرت على تنفيذها في كل اخبارها الملفقة وهو ما أفقد القناة القطرية مصداقيتها عربيا ودوليا.

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أحدث التعليقات

مستر
في المصريين*
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
مستر
اي والله ف العصر قريت نفس القصه مو عرب...حرفتوها ورميتها في المدرسين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
هههههههههههههههههههههههه هذي انثاء وتحب الزينه
عبدالله الناصر / حائل
أنه الجنون ولاغيره هل هذه دوله تعتبر شقيقه وجاره فلتغلق الحدود الى الابد ونجعلها تعيش بالمصيده مثل الفار الجزيره تتبع وزارة خارجية قطر ولذلك فهم شركاء فيما يفعلون كنا نتعاطف احيانا مع الشعب القطري وظروف المقاطعه والاغلاق ولكن الشعب القطري يدرك بان المملكه قد نفذ صبرها على قلة من الاغبياء يقولون شيئا لن يصدقه العقل والمنطق فليذهب هذا النظام الى الجحيم وليعيش ماتبقى من عمره خلف الشبك

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