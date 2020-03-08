calendar

تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس "كورونا"

الاخبار المحلية
Time منذ 18 دقيقة
Views 1253
تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس "كورونا"

الرياض (صدى):
إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط.

فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق )، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مستر
في المصريين*
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
مستر
اي والله ف العصر قريت نفس القصه مو عرب...حرفتوها ورميتها في المدرسين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
هههههههههههههههههههههههه هذي انثاء وتحب الزينه
عبدالله الناصر / حائل
أنه الجنون ولاغيره هل هذه دوله تعتبر شقيقه وجاره فلتغلق الحدود الى الابد ونجعلها تعيش بالمصيده مثل الفار الجزيره تتبع وزارة خارجية قطر ولذلك فهم شركاء فيما يفعلون كنا نتعاطف احيانا مع الشعب القطري وظروف المقاطعه والاغلاق ولكن الشعب القطري يدرك بان المملكه قد نفذ صبرها على قلة من الاغبياء يقولون شيئا لن يصدقه العقل والمنطق فليذهب هذا النظام الى الجحيم وليعيش ماتبقى من عمره خلف الشبك

أخر الأخبار

مصر تنفذ الإجراءات السعودية وتمنع الشيشة والموالد
مصر تنفذ الإجراءات السعودية وتمنع الشيشة والموالد
Time منذ 7 دقائق Views 1156
تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس "كورونا"
تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس "كورونا"
Time منذ 18 دقيقة Views 1253
شاهد .. "الجزيرة" تسارع في تكذيب نفسها بعد خبر اعتقال الأمراء
شاهد .. "الجزيرة" تسارع في تكذيب نفسها بعد خبر اعتقال الأمراء
Time منذ 25 دقيقة Views 2404
بالفيديو.. تعليق الشيخ عادل بوخمسين على إجراءات الوقاية في القطيف
بالفيديو.. تعليق الشيخ عادل بوخمسين على إجراءات الوقاية في القطيف
Time منذ 32 دقيقة Views 1565
بالفيديو.. ردة فعل طارق الحكمي بعد ترقيته إلى قائد طائرة A320 في طيران ناس
بالفيديو.. ردة فعل طارق الحكمي بعد ترقيته إلى قائد طائرة A320 في طيران ناس
Time منذ 54 دقيقة Views 1941
شاهد..تركيا تتبع سياسة التدليس وتُخفي إصابات "كورونا" خوفا من الانهيار
شاهد..تركيا تتبع سياسة التدليس وتُخفي إصابات "كورونا" خوفا من الانهيار
Time منذ 58 دقيقة Views 1564
لامبارد يوجه تحذيرًا للاعبيه بعد اكتساح إيفرتون برباعية 
لامبارد يوجه تحذيرًا للاعبيه بعد اكتساح إيفرتون برباعية 
Time منذ ساعة Views 1378
إغلاق البوليفارد وونترويندرلاند
إغلاق البوليفارد وونترويندرلاند
Time منذ ساعة Views 1585
جامعة جازان: تعليق الدراسة يشمل الطلاب والطالبات فقط 
جامعة جازان: تعليق الدراسة يشمل الطلاب والطالبات فقط 
Time منذ ساعة Views 1516
" الحرس الوطني " تنفي ما تردد حول اكتشاف حالتين كورونا  في كتيبة الشغب 52 
" الحرس الوطني " تنفي ما تردد حول اكتشاف حالتين كورونا  في كتيبة الشغب 52 
Time منذ ساعة Views 1629