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إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي الطائف وعسير والرياض والمدينة والحدود الشمالية وتبوك مؤقتا لأسباب وقائية

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي الطائف وعسير والرياض والمدينة والحدود الشمالية وتبوك مؤقتا لأسباب وقائية

محمد بن طحيطح (صدى):
أعلنت أمانة الطائف عن إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

ويأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا خشية من انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، وجه أمين عسير الدكتور وليد الحميدي  بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتاً حتى إشعار آخر .

وستباشر " الفرق التفتيشية تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين " ، من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

وتهيب أمانة الطائف بأصحاب المقاهي للتعاون مع فرق البلدية واستيعاب الهدف الذي استدعي تكثيف الرقابة والجولات، مؤكدة ثقتها في تكاتف الجميع لتحقيق مصلحة تتمثل في المحافظة علي الصحة العامة.

وفي السياق ذاته، أعلنت أمانة الرياض عن إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعلي نحو متصل، قررت أمانة المدينة إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً  لأسباب وقائية انسجاما مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعلى نفس المنوال، أعلنت أمانة الحدود الشمالية عن إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتاً للوقاية من كورونا.

أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق يوجه بإيقاف تقديم " الشيشة والمعسل " في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر وستباشر " فرق الرقابة " تطبيق التوجيه من يوم غد وتؤكد الأمانة على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين.

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أحدث التعليقات

مستر
في المصريين*
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
مستر
اي والله ف العصر قريت نفس القصه مو عرب...حرفتوها ورميتها في المدرسين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
هههههههههههههههههههههههه هذي انثاء وتحب الزينه
عبدالله الناصر / حائل
أنه الجنون ولاغيره هل هذه دوله تعتبر شقيقه وجاره فلتغلق الحدود الى الابد ونجعلها تعيش بالمصيده مثل الفار الجزيره تتبع وزارة خارجية قطر ولذلك فهم شركاء فيما يفعلون كنا نتعاطف احيانا مع الشعب القطري وظروف المقاطعه والاغلاق ولكن الشعب القطري يدرك بان المملكه قد نفذ صبرها على قلة من الاغبياء يقولون شيئا لن يصدقه العقل والمنطق فليذهب هذا النظام الى الجحيم وليعيش ماتبقى من عمره خلف الشبك

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