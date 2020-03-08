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تعليق الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع الجوامع والمساجد

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
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تعليق الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن في جميع الجوامع والمساجد

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدور النسائية، والدراسة في حلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات، ومرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19).

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أحدث التعليقات

مستر
في المصريين*
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
مستر
اي والله ف العصر قريت نفس القصه مو عرب...حرفتوها ورميتها في المدرسين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
هههههههههههههههههههههههه هذي انثاء وتحب الزينه
عبدالله الناصر / حائل
أنه الجنون ولاغيره هل هذه دوله تعتبر شقيقه وجاره فلتغلق الحدود الى الابد ونجعلها تعيش بالمصيده مثل الفار الجزيره تتبع وزارة خارجية قطر ولذلك فهم شركاء فيما يفعلون كنا نتعاطف احيانا مع الشعب القطري وظروف المقاطعه والاغلاق ولكن الشعب القطري يدرك بان المملكه قد نفذ صبرها على قلة من الاغبياء يقولون شيئا لن يصدقه العقل والمنطق فليذهب هذا النظام الى الجحيم وليعيش ماتبقى من عمره خلف الشبك

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