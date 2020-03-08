شبح كورونا يضرب شركات الطيران العالمية 

ومن جهته، قال متحدث بإسم شركة الطيران الألمانية: " نسعى لتعديل خططنا بشكل مستمر في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها " ، مشيرا إلى إيقاف 25 طائرة من الوحدات ذات المسافات الطويلة.
ومددت " لوفتهانزا " إلغاء الرحلات الجوية إلى الصين حتى الرابع والعشرين من نيسان، وكذلك إلى طهران حتى أواخر أنيسان، مع خفض عدد الرحلات لإيطاليا.
وقلصت عدد الرحلات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى بنسبة 25% خلال الأسابيع المقبلة، رداً على تأثير الفيروس على الطلب.
وأوقفت كاثي باسيفيك 120 طائرة من أسطولها و إلغاء 75% من رحلاتها الاسبوعية، بالاضافة لاعطاء 25000 موظف اجازات غير مدفوعة.