شبح كورونا يضرب شركات الطيران العالمية 

برلين (صدى):

قررت " ​لوفتهانزا ​" إيقاف 150 طائرة عن العمل من إجمالي أسطولها البالغ عدده 770 طائرة، بسبب إضرار فيروس "​ كورونا​ " بصناعة الطيران.

ومن جهته، قال متحدث بإسم شركة الطيران الألمانية: " نسعى لتعديل خططنا بشكل مستمر في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها " ، مشيرا إلى إيقاف 25 طائرة من الوحدات ذات المسافات الطويلة.

ومددت " لوفتهانزا " إلغاء ​الرحلات​ الجوية إلى ​الصين​ حتى الرابع والعشرين من نيسان، وكذلك إلى ​طهران​ حتى أواخر أنيسان، مع خفض عدد الرحلات لإيطاليا.

وقلصت عدد الرحلات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى بنسبة 25% خلال الأسابيع المقبلة، رداً على تأثير الفيروس على الطلب.

وأوقفت كاثي باسيفيك 120 طائرة من أسطولها و إلغاء 75% من رحلاتها الاسبوعية، بالاضافة لاعطاء 25000 موظف اجازات غير مدفوعة.