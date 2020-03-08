calendar

شبح كورونا يضرب شركات الطيران العالمية 

مال واعمال
Time منذ 3 ساعات
Views 1971
Comment 1
شبح كورونا يضرب شركات الطيران العالمية 

برلين (صدى):
قررت " ​لوفتهانزا ​" إيقاف 150 طائرة عن العمل من إجمالي أسطولها البالغ عدده 770 طائرة، بسبب إضرار فيروس "​ كورونا​ " بصناعة الطيران.

ومن جهته، قال متحدث بإسم شركة الطيران الألمانية: " نسعى لتعديل خططنا بشكل مستمر في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها " ، مشيرا إلى إيقاف 25 طائرة من الوحدات ذات المسافات الطويلة.

ومددت " لوفتهانزا " إلغاء ​الرحلات​ الجوية إلى ​الصين​ حتى الرابع والعشرين من نيسان، وكذلك إلى ​طهران​ حتى أواخر أنيسان، مع خفض عدد الرحلات لإيطاليا.

وقلصت عدد الرحلات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى بنسبة 25% خلال الأسابيع المقبلة، رداً على تأثير الفيروس على الطلب.

وأوقفت كاثي باسيفيك  120 طائرة من أسطولها و إلغاء 75% من رحلاتها الاسبوعية، بالاضافة لاعطاء 25000 موظف اجازات غير مدفوعة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
هههههههههههههههههههههههه هذي انثاء وتحب الزينه
عبدالله الناصر / حائل
أنه الجنون ولاغيره هل هذه دوله تعتبر شقيقه وجاره فلتغلق الحدود الى الابد ونجعلها تعيش بالمصيده مثل الفار الجزيره تتبع وزارة خارجية قطر ولذلك فهم شركاء فيما يفعلون كنا نتعاطف احيانا مع الشعب القطري وظروف المقاطعه والاغلاق ولكن الشعب القطري يدرك بان المملكه قد نفذ صبرها على قلة من الاغبياء يقولون شيئا لن يصدقه العقل والمنطق فليذهب هذا النظام الى الجحيم وليعيش ماتبقى من عمره خلف الشبك
بلبل البحر
ههههه
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
سبحانك يارب
بلبل البحر
تظنها قطعة سكر!

أخر الأخبار

مصر تنفذ الإجراءات السعودية وتمنع الشيشة والموالد
مصر تنفذ الإجراءات السعودية وتمنع الشيشة والموالد
Time منذ 5 دقائق Views 1122
تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس "كورونا"
تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس "كورونا"
Time منذ 16 دقيقة Views 1220
شاهد .. "الجزيرة" تسارع في تكذيب نفسها بعد خبر اعتقال الأمراء
شاهد .. "الجزيرة" تسارع في تكذيب نفسها بعد خبر اعتقال الأمراء
Time منذ 23 دقيقة Views 2307
بالفيديو.. تعليق الشيخ عادل بوخمسين على إجراءات الوقاية في القطيف
بالفيديو.. تعليق الشيخ عادل بوخمسين على إجراءات الوقاية في القطيف
Time منذ 30 دقيقة Views 1534
بالفيديو.. ردة فعل طارق الحكمي بعد ترقيته إلى قائد طائرة A320 في طيران ناس
بالفيديو.. ردة فعل طارق الحكمي بعد ترقيته إلى قائد طائرة A320 في طيران ناس
Time منذ 52 دقيقة Views 1907
شاهد..تركيا تتبع سياسة التدليس وتُخفي إصابات "كورونا" خوفا من الانهيار
شاهد..تركيا تتبع سياسة التدليس وتُخفي إصابات "كورونا" خوفا من الانهيار
Time منذ 56 دقيقة Views 1550
لامبارد يوجه تحذيرًا للاعبيه بعد اكتساح إيفرتون برباعية 
لامبارد يوجه تحذيرًا للاعبيه بعد اكتساح إيفرتون برباعية 
Time منذ ساعة Views 1370
إغلاق البوليفارد وونترويندرلاند
إغلاق البوليفارد وونترويندرلاند
Time منذ ساعة Views 1581
جامعة جازان: تعليق الدراسة يشمل الطلاب والطالبات فقط 
جامعة جازان: تعليق الدراسة يشمل الطلاب والطالبات فقط 
Time منذ ساعة Views 1514
" الحرس الوطني " تنفي ما تردد حول اكتشاف حالتين كورونا  في كتيبة الشغب 52 
" الحرس الوطني " تنفي ما تردد حول اكتشاف حالتين كورونا  في كتيبة الشغب 52 
Time منذ ساعة Views 1624