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داليا مبارك تحتفل بعيد ميلادها بعفوية
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منذ 8 دقائق
255
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أحدث التعليقات
M-512
فيه أماكن مخصصة لغسل السيارات ومعروف اسمها😅
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشغلها في نفسها اشغلت الناس
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله اكون عطيتك نبذه اخي الهواء البريء
واضح*** وصريح***
الله يقطع جرتهم عن بلدنا،ويكفينا شرهم وأذاهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو عداي..
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