الاتحاد العربي يقرر إقامة مباريات نصف نهائي محمد السادس بدون جماهير

طلال الغامدي (صدى):

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إقامة مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدون جماهير.

وجاء ذلك حرصًا على سلامة الجميع من خطر فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في العديد من الدول وأسفر عن إصابة أكثر من 3000 حالة.

وقال الاتحاد العربي، إنه سيتم إقامة مباريات الدور نصف النهائي بدون جماهير حرصًا على سلامة الجماهير من ذلك المرض اللعين، على أن تبدأ الأندية المشاركة في ذلك الدور الترتيب لذلك الأمر.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الشباب، الإثنين الموافق 16 مارس الجاري ذهاب الدور نصف النهائي.

وسيواجه الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في إياب الدور نصف النهائي