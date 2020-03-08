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الاتحاد العربي يقرر إقامة مباريات نصف نهائي محمد السادس بدون جماهير

اخبار رياضية
Time منذ 9 دقائق
Views 1166
الاتحاد العربي يقرر إقامة مباريات نصف نهائي محمد السادس بدون جماهير

طلال الغامدي (صدى):
قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إقامة مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدون جماهير.

وجاء ذلك حرصًا على سلامة الجميع من خطر فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في العديد من الدول وأسفر عن إصابة أكثر من 3000 حالة.

وقال الاتحاد العربي، إنه سيتم إقامة مباريات الدور نصف النهائي بدون جماهير حرصًا على سلامة الجماهير من ذلك المرض اللعين، على أن تبدأ الأندية المشاركة في ذلك الدور الترتيب لذلك الأمر.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الشباب، الإثنين الموافق 16 مارس الجاري ذهاب الدور نصف النهائي.

وسيواجه الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في إياب الدور نصف النهائي

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أحدث التعليقات

M-512
فيه أماكن مخصصة لغسل السيارات ومعروف اسمها😅
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشغلها في نفسها اشغلت الناس
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله اكون عطيتك نبذه اخي الهواء البريء
واضح*** وصريح***
الله يقطع جرتهم عن بلدنا،ويكفينا شرهم وأذاهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو عداي..

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