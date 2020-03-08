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الشؤون البلدية والقروية تقدم فرص تملّك وحدات سكنية لمنسوبيها

الاخبار المحلية
Time منذ 10 دقائق
Views 1202
الشؤون البلدية والقروية تقدم فرص تملّك وحدات سكنية لمنسوبيها

الرياض (صدى):
دشن معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم الحميدي المحمدي اليوم معرض "سكني" وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض، حيث يقدم المعرض عروضاً ومزايا وفرص تملك الوحدات السكنية لمنسوبي القطاع البلدي، ويستمر لمدة 5 أيام، بحضور المشرف العام على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد.

ويهدف معرض "سكني" الذي يُنظم بالشراكة مع وزارة الإسكان، إلى تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية من المستفيدين المدرجين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويقدم البرنامج شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين، ويتيح للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية التي تتواجد في أرض المعرض لتقديم خدماتها للزوار، بالإضافة إلى تواجد عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي الوزارة، خلال فترة إقامة المعرض، كما يُمكّن المعرض منسوبيّ الوزارة غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري والاستفادة من الخدمات المقدمة. ويقدم المعرض عروضًا خاصة لمنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية.

وتأتي إقامة المعرض استكمالاً للاتفاقية التي وقعها الطرفان مؤخرًا، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها "سكني" مع عدة جهات بينها وزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون ووزارة السياحة، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.

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أحدث التعليقات

M-512
فيه أماكن مخصصة لغسل السيارات ومعروف اسمها😅
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشغلها في نفسها اشغلت الناس
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله اكون عطيتك نبذه اخي الهواء البريء
واضح*** وصريح***
الله يقطع جرتهم عن بلدنا،ويكفينا شرهم وأذاهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو عداي..

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