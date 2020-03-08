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وفاة طفل إثر اندلاع حريق في منزل بنجران

حوادث
Time منذ 42 دقيقة
Views 1415
وفاة طفل إثر اندلاع حريق في منزل بنجران

نجران (صدى):
اندلع حريق اليوم الأحد، في منزل بحي الفيصلية في نجران بسبب عبث الأطفال.

وباشرت فرق الدفاع المدني في نجران، الحريق حيث أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة طفل.

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أحدث التعليقات

M-512
فيه أماكن مخصصة لغسل السيارات ومعروف اسمها😅
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشغلها في نفسها اشغلت الناس
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله اكون عطيتك نبذه اخي الهواء البريء
واضح*** وصريح***
الله يقطع جرتهم عن بلدنا،ويكفينا شرهم وأذاهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو عداي..

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