وفاة طفل إثر اندلاع حريق في منزل بنجران

نجران (صدى):

اندلع حريق اليوم الأحد، في منزل بحي الفيصلية في نجران بسبب عبث الأطفال.

وباشرت فرق الدفاع المدني في نجران، الحريق حيث أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة طفل.