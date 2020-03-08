كورونا حول العالم "الصين وكوريا وإيطاليا" يئنون ومصر تسجل حالة وفاة

وكالات (صدى):

يواصل فيروس كورونا الجديد إصابة المئات حول العالم دون رادع له، إذ أن العديد من الدول تُعلن عن إصابات جديدة بشكل يومي بالفيروس.

و بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس أكثر من 107,021 منذ بدء تفشيه، بينها 3648 وفاة في 99 دولة ومنطقة، فيما كانت الصين هي الدولة الأكثر تضررًا منه وبعدها كوريا الجنوبي وإيران وإيطاليا وفرنسا.

البداية من إيطاليا حيث أعلنت السلطات عن إصابة رئيس أركان الجيش بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه سلم مهامه لنائبه، فيما تم فرض فرض حجر على شمال البلاد الذي يقطنه ربع إجمالي السكان وبين الإجراءات الوقائية غلق دور السينما والمسارح والملاهي الليلية والمتاحف في جميع البلاد.

أما الأرجنتين ومصر فسجّلا أول حالة وفاة في كل منهما وقد ارتفع عدد الإصابات في مصر إلى 45 حالة، فيما أعلن حاكم ولاية نيويورك حالة الطوارئ مع تسجيل عشرين إصابة، وتسمح حالة الطوارئ بتسريع اجراءات شراء المعدات وتوظيف طواقم.

وأعلنت البحريت عن إجراء سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، بين 20 و22 مارس، بدون جمهور، وكذلك ستُجرى بطولة الربيع للسومو في اليابان الأحد بدون جمهور أيضا، فيما ألغيت بطولة العالم النسائية لهوكي الجليد، التي كان يفترض أن تجري بين 31 مارس و10 أبريل في كندا.

وفي السلفادور، فقد تم منع الأشخاص القادمين من ألمانيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران من دخول البلاد، وقد رفضت تايلاند وماليزيا استقبال سفينة سياحية تقل ألفي شخص، بينهم عشرات الإيطاليين.

وسمحت الولايات المتحدة، لسفينة غراند برانساس بأن ترسو، الإثنين، في أوكلاند (شمال كاليفورنيا) بعد بقائها لأيام في عرض البحر قبالة سان فرانسيسكو وتسجيل 21 إصابة بالفيروس على متنها.