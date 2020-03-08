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شاهد.. متسللون يهربون إلى الأودية للابتعاد عن أعين رجال الأمن

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1805
Comment 1
شاهد.. متسللون يهربون إلى الأودية للابتعاد عن أعين رجال الأمن

خاص (صدى):
رصد مقطع فيديو، متسللين من جنسيات متعددة وهم يهربون إلى الأودية في الليل؛ للابتعاد عن أعين رجال الأمن.

وأوضح الفيديو، عدد كبير من المتسللين الذين يتخذون الأودية والجبال ملجأ لهم، إلا أن يقظة رجال الأمن لا طالما تكون لهم بالمرصاد.

يشار إلى أن المتسللين يكونون عادة من الجنسيات اليمنية والصومالة والإثيوبية والإريترية، ويستهدفون جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

كما يقوم هؤلاء ببث سمومهم في المجتمع من المخدرات، فيما يعمل رجال الأمن بالتعاون مع الجهات المختصة وفقًا لخطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني لضبط هؤلاء.

وتمكن رجال الأمن خلال الفترة الماضية، من الإطاحة بأعداد كبيرة منهم وذلك على الرغم من وعورة الجبال والطرق إلا أن العزيمة والعمل المقترن بالإخلاص لرجال الأمن تخلصهم من كل العوائق.

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أحدث التعليقات

M-512
فيه أماكن مخصصة لغسل السيارات ومعروف اسمها😅
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشغلها في نفسها اشغلت الناس
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله اكون عطيتك نبذه اخي الهواء البريء
واضح*** وصريح***
الله يقطع جرتهم عن بلدنا،ويكفينا شرهم وأذاهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو عداي..

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