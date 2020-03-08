شاهد.. متسللون يهربون إلى الأودية للابتعاد عن أعين رجال الأمن

خاص (صدى):

رصد مقطع فيديو، متسللين من جنسيات متعددة وهم يهربون إلى الأودية في الليل؛ للابتعاد عن أعين رجال الأمن.

وأوضح الفيديو، عدد كبير من المتسللين الذين يتخذون الأودية والجبال ملجأ لهم، إلا أن يقظة رجال الأمن لا طالما تكون لهم بالمرصاد.

يشار إلى أن المتسللين يكونون عادة من الجنسيات اليمنية والصومالة والإثيوبية والإريترية، ويستهدفون جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

كما يقوم هؤلاء ببث سمومهم في المجتمع من المخدرات، فيما يعمل رجال الأمن بالتعاون مع الجهات المختصة وفقًا لخطط نوعية استراتيجية تراعي التكامل الأمني لضبط هؤلاء.

وتمكن رجال الأمن خلال الفترة الماضية، من الإطاحة بأعداد كبيرة منهم وذلك على الرغم من وعورة الجبال والطرق إلا أن العزيمة والعمل المقترن بالإخلاص لرجال الأمن تخلصهم من كل العوائق.