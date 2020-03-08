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تأكيدًا لـ " صدى " النائب العام يوجه بتحقيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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تأكيدًا لـ " صدى " النائب العام يوجه بتحقيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الرياض (صدى):
تأكيدًا لما نشرته " صدى " اليوم الأحد عن توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف، فقد أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بالتوجيه.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية الكريمة بشأن الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا الجديد(COVID-19) وسبل تحصين المجتمعات وتَوقّيها منه، والمتسقة مع مساعي وتطلعات المنظمات العالمية والدولية فقد صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكيد على الجهات المعنية برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أفضل الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.

كما أوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين تأكيداً على سلامة صحتهم وتوعية لهم بطرق تجنيبهم الإصابة بهذا الفيروس المنتشي عالمياً.

وأكد المصدر أن هذه الجهود من النيابة العامة تأتي تماشياً مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.

النائب العام يوجه باتخاذ التدابير الوقائية بدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف

 

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو عداي..
احمد
عليهم فوق 36قضية ولكن تخل السياسه بالرياضه والنونو وطقته انقذهم ونقول فكونا من بزارينكم وخربتوا العدل بالدوري ومن العدل اسقاطه العام الماضي او خصم نقاط ولكن سياسه برياضه عكس تيار الفيفا واللبيب بالاشاره خوسيس وسامي وخربين وووو يفهم
ابو محمد
تصحيح : لله در الحسد ما اعدله .. بدا بصاحبه فقتله .. كاالنار تأكل بعضها .. إن لم تجد ماتأكله ..
واضح*** وصريح***
(الإصلاح) بين الناس سُنّة جليلة حثّنا عليها النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، وعبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، فالمُصلح هو ذلك الذي يبذل جهده وماله وجاهه ليصلح بين المتخاصمين، ولا يخفى أنّ الخلاف أمر طبيعيٌّ بين البشر، لا يسلم منه أحد، فخيار البشر حصل بينهم الخلاف، فكيف بغيرهم!! كم بيتٍ كاد أن يتهدّم بسبب خلاف سهل بين الزّوج وزوجه، وكاد الطّلاق أن يحدث، فإذا بهذا المُصلح بكلمة طيبة، ونصيحة غالية، ومال مبذول، يعيد المياه إلى مجاريها، ويصلح بينهما ليستمر البيت قائمًا. وكم من شقاق أو قطيعة كادت أن تكون بين أخوين، أو صديقين، أو قريبين بسبب زلّة أو هفوة، وإذا بهذا المصلح يرقّع خرق الفتنة ويصلح بينهما. كم عصم الله بالمصلحين من دماء وأموال، وفتن شيطانية كادت أن تشتعل، لولا فضل الله عزّ وجلّ ثم سعي المُصلحين. ومهما قلنا من كلمات لإبراز قيمة هذا العمل في ميزان الله عز وجل فإنّنا لن نقدر، فقد رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق درجة صيام النّافلة، وصلاة النّافلة، وصدقة النّافلة.. الله يجزاك خير ويجعلها في موازين أعمالك يا صاحب السمو..
ابو بدر
رائع....

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