شاهد.. لحظة تحرير فتاة مخطوفة من يد عصابة لبنانية

بيروت (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد لحظة تحرير الجهات الأمنية في لبنان لأمرأ مخطوفة.

ونشرت قوى الأمن اللبنانية على حسابها الرسمي عبر تويتر فيديو يظهر لحظة تحرير مخطوفة في حصرايل، وكتبت في تغريدة: " ما تخافي قوى أمن داخلي نحنا معك... الحمد لله عالسلامة " .

وجاء ذلك بعد القيام بجميع الإجراءات المتاحة لتحريرها وكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبخاصة وأن خطف إمرأة وأم لأربعة أطفال تعتبر سابقة لم يألفها المجتمع اللبناني.

وتبيّن أن الفاعلين نفّذوا عملية الخطف باحترافية عالية من دون ترك اي دليل يشير الى هويتهم. وبعد أن قامت الشعبة بجهود حثيثة، توصلت الى تحديد المنزل المشتبه بتخبئة المخطوفة فيه في بلدة حصرايل، كما تمكنت من تحديد هوية الفاعلين.