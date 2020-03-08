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الهلال المتصدر يُعاود التدريبات بمشاركة عبدالله الحافظ (صور)

اخبار رياضية
Time منذ 23 دقيقة
Views 1255
الهلال المتصدر يُعاود التدريبات بمشاركة عبدالله الحافظ (صور)

ماجد محمد (صدى):
عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته بعد فوزه أمس السبت على الاتفاق، في الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركز مران المشاركين بصفة أساسية في اللقاء على أداء تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا غلب عليه الجانب الفني.

وتخلل مران بقية اللاعبين على تدريبات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب.

وواصل الثنائي محمد الشلهوب ونواف العابد برامجهما التأهيلية المعدة لهما مسبقًا، فيما شارك عبدالله الحافظ في تدريبات الفريق الجماعية.

ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد الاثنين، تأهبًا لمواجهة ضمك يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن الهلال قد فاز على الاتفاق بهدف نظيف، ورفع رصيده لـ50 نقطة متصدرا المسابقة بعد الفوز على الاتفاق بهدف دون رد.

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أحدث التعليقات

abdul
فبدأت حروب سعر البترول. المستفيد هو الغرب/ الدول المستهلكة. والخسران - مع الاسف - الدول المنتجة/ المصدّرة
احمد
غلبان ومش لائي يأكل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يقويكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حوله بلاء🤔

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