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تمويل يصل لـ 250 ألف ريال من بنك التنمية لبدء مشروعك

مال واعمال
Time منذ 19 دقيقة
Views 1355
تمويل يصل لـ 250 ألف ريال من بنك التنمية لبدء مشروعك

علي القحطاني (صدى):
يقدم خدمة بنك التنمية الاجتماعية خدمة تمكن المواطنين من الحصول على تمويل لافتتاح مشاريع متناهية في الصغر في مجال العربات المتنقلة، بحدود تمويل تصل إلى 250 ألف ريال.

ويوضح البنك أنه صمم المنتج ليقدم الدعم التمويلي للمواطنين والمواطنات الراغبين في امتلاك عربات متنقلة لتقديم خدماتهم وانشطتهم التجارية، بالتعاون مع عدة جهات الراعية.

وتشترط الخدمة للحصول عليها، ان يكون المتقدم سعودي، ولا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، وألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، وأن يتفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذو خبرة وكفاءة.

إضافة إلى ذلك، أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، وتعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك (الأنشطة المهنية: مؤهل متخصص أو خبرة سنة في المجال يقبل بها البنك. الأنشطة الخدمية والتجارية: اجتياز المقابلة الشخصية).

وفيما يخص آلية التقديم، أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن طلبات التمويل يتم استقبالها ومعالجتها من خلال التعاون مع الجهات الراعية، ويتم تحديد مواعيد الاستقبال والمعالجة بناءً على الآلية المتبعة في الجهة الراعية والموضحة على موقعهم.

للتقديم والاستفادة من التمويل يرجى الدخول على الرابط.

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/productive-loans/products/productive-families-(1)

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أحدث التعليقات

abdul
فبدأت حروب سعر البترول. المستفيد هو الغرب/ الدول المستهلكة. والخسران - مع الاسف - الدول المنتجة/ المصدّرة
احمد
غلبان ومش لائي يأكل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يقويكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حوله بلاء🤔

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