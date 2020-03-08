شاهد.. الأماكن السياحية في العالم خالية من الزوار بعد تفشي كورونا

وكالات (صدى):

تعرض قطاع السياحة والسفر حول العالم لكارثة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، خارح مدينة ووهان الصينية.

وأدى انتشار كورونا المستجد إلى انخفاض في عدد الزوار بعدما فرضت العديد من البلدان قيوداً على المسافرين من الصين.

ودعت شركات الطيران من الموظفين لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بسبب إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وتراجعت الحجوزات بشكل كبير في أبرز المعالم السياحية والفنادق، حيث انخفضت حجوزات الفنادق بنسبة تزيد عن 50 في المائة، في إيطاليا.

وأغلقت العديد من الأماكن الأكثر شهرة بالعالم أبوابها أمام الزوار، بما في ذلك حدائق ديزني في شنغهاي وهونغ كونغ، حيث ألغيت بعض المناسبات العامة، مثل معرض لندن للكتاب ومعرض الهندسة المعمارية في فينيسيا، إضافة إلى إلغاء عروض السنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء آسيا.

وأُغلقت أبواب متحف " اللوفر " ، وهو الأكثر زيارة في العالم، أمام الناس لعدة أيام، وذلك بعد احتجاج الموظفين خوفاً من فيروس كورونا.