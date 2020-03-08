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خالد النمر: ابتعاد مريض السكر عن التمر يعتمد على وزنه ورياضته

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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خالد النمر: ابتعاد مريض السكر عن التمر يعتمد على وزنه ورياضته

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن إبتعاد مريض السكر عن التمر يعتند على وزنه ورياضته اليومية.

وردًا على سؤال حول إبتعاد مريض السكر عن التمر نهائيًا، قال : " يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية ومدى تحكمه في السكري " .

وأضاف : " فإذا كان وزنه زايد ولايتحرك نهائياً فيبتعد عن التمر، وإذا كان وزنه طبيعي وسكره متحكم فيه وذو رياضة يومية فيحسب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية " .

وتابع : " لا يوجد تمر خالي من السكر، حتى وإن إدّعى من يبيعك غير ذلك " .

وأردف في سياق آخر أن " ضغط الدم ينخفض العموم إلا في غير المتحكم بضغطه أو من لديه انقطاع التنفس أثناء النوم أو يعاني من الآم المفاصل المبرحة أو يتقطّع نومَه كثيراً بسبب تضخم البروستات وبالتالي الذهاب لدورة المياه كثيراً " .

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أحدث التعليقات

abdul
فبدأت حروب سعر البترول. المستفيد هو الغرب/ الدول المستهلكة. والخسران - مع الاسف - الدول المنتجة/ المصدّرة
احمد
غلبان ومش لائي يأكل
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الله يقويكم
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الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
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حوله بلاء🤔

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