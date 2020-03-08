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أنابيل ويليامز: المملكة تتجه نحو المساواة بين الجنسين

اخبار رياضية
Time منذ 19 دقيقة
Views 1224
أنابيل ويليامز: المملكة تتجه نحو المساواة بين الجنسين

نواف السالم (صدى):
كشفت أنابيل ويليامز، بطلة السباحة من ذوي الإعاقة، أن المملكة تريد دفع البوصلة نحو المساواة بين الجنسين عكس بلدها أستراليا.

وكانت أنابيل قد جاءت من سيدني إلى المملكة، للاحتفال بيوم المرأة العالمي، إذ التقت بالعديد الأشخاص، وكذلك المسؤولين التنفيذيين في أرامكو أثناء دراستها لماجستير إدارة أعمال تنفيذي في جامعة ستانفورد العام الماضي.

وقالت السبّاحة: " الأشخاص الذين تحدثت إليهم من الشركة حريصون حقًا على تحقيق المساواة بين الجنسين، ولمست في المسؤولين الذين تحدثت إليهم أنهم بالفعل مؤمنون بهذه القضية ويبذلون ما في وسعهم " ، وفقًا لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد.

وأضافت: " أعتقد أن هذه فرصة مناسبة لي للمشاركة في حدث مهم في وقت تسعى فيه المملكة أن تكون محركًا للتغيير " ، مؤكدة أن بلدها أستراليا بعيدة عن المساواة الحقيقية، مضيفة : " الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال حقيقة موجودة، بالإضافة إلى أن معظم أماكن العمل لا تحتوي على غرف للرضاعة الطبيعية، ومع ذلك تحاول بعض الشركات الأسترالية أن تتخذ خطوات إيجابية في المساواة بين الجنسين " .

يشار إلى أن أنابيل ويليامز حطمت خمسة أرقام قياسية عالمية وفازت بذهبية أستراليا في أولمبياد لندن لذوي الإعاقة في 2012.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
الاحتطاب الجائر يسبب التصحر فليت الناس تستقل من الاحتطاب ويوجد بدائل كوقود عن الحطب
البرفسور حنس
آي يازوله... المحنه ذابحة الماخوذه اهم شي المصاصه 😅😅
البرفسور حنس
اتمنى الاستفاده من خبرات حنس
البرفسور حنس
دائما الغبي والفاشل والعاجز عن صنع المستقبل ..تراه يمجد الماضي ..الفيلسوف حنس.. ٢٠٢٠ بعد الميلاد
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب

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