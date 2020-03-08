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حوادث
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مال واعمال
اخبار رياضية
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فن وثقافة
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وليان البياتي تتألق بفستانها المرصع
الخبر في صورة
منذ ساعة
949
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أحدث التعليقات
abdul
فبدأت حروب سعر البترول. المستفيد هو الغرب/ الدول المستهلكة. والخسران - مع الاسف - الدول المنتجة/ المصدّرة
احمد
غلبان ومش لائي يأكل
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يقويكم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حوله بلاء🤔
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