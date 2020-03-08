calendar

التعليم توفر مواد التنظيف والتعقيم في المدارس للوقاية من "كورونا" (صور)

الاخبار المحلية
Time منذ 26 دقيقة
Views 1267
التعليم توفر مواد التنظيف والتعقيم في المدارس للوقاية من "كورونا" (صور)

الرياض (صدى):
وفرت وزارة التعليم مواد التنظيف والتعقيم في مبنى الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب والمدارس، وذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت إدارات التعليم في تأمين مواد النظافة والتعقيم ورش المبيدات، والتنسيق في ذلك مع المكاتب والمدارس لوصول تلك المواد، والعمل على تنفيذ خطط الوقاية، وبرامج التوعية والتثقيف للطلاب والطالبات في المدارس.

وشددت وزارة التعليم على أهمية نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتأكيد على المرشد الصحي وجميع المعلمين والمعلمات، بضرورة تفقد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.

وكانت وزارة التعليم قد اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس " كورونا " ، وأعلنت عن خططها التنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومن ذلك إصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية، كذلك تزويد إدارات التعليم بأسماء وبيانات المسؤولين عن التعامل مع فيروس كورونا في وزارة الصحة والتنسيق معها، وكذلك اللجنة الوطنية للصحة المدرسية لتوحيد الجهود لمكافحة المرض وسبل الوقاية منه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية؛ لاطلاعهم على المسؤوليات والأدوار المناطة بالمدرسة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
الاحتطاب الجائر يسبب التصحر فليت الناس تستقل من الاحتطاب ويوجد بدائل كوقود عن الحطب
البرفسور حنس
آي يازوله... المحنه ذابحة الماخوذه اهم شي المصاصه 😅😅
البرفسور حنس
اتمنى الاستفاده من خبرات حنس
البرفسور حنس
دائما الغبي والفاشل والعاجز عن صنع المستقبل ..تراه يمجد الماضي ..الفيلسوف حنس.. ٢٠٢٠ بعد الميلاد
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب

أخر الأخبار

40% نسبة تلوّث أيدي عمالة بمكة المكرمة
40% نسبة تلوّث أيدي عمالة بمكة المكرمة
Time منذ 7 دقائق Views 1161
بالصور.. فتاة عمرها 25 عاما تعيش كطفلة رضيعة 
بالصور.. فتاة عمرها 25 عاما تعيش كطفلة رضيعة 
Time منذ 17 دقيقة Views 61
أنابيل ويليامز: المملكة تتجه نحو المساواة بين الجنسين
أنابيل ويليامز: المملكة تتجه نحو المساواة بين الجنسين
Time منذ 19 دقيقة Views 1216
عمالة مجهولة تمارس الاحتطاب الجائر (فيديو)
عمالة مجهولة تمارس الاحتطاب الجائر (فيديو)
Time منذ 19 دقيقة Views 1276
التعليم توفر مواد التنظيف والتعقيم في المدارس للوقاية من "كورونا" (صور)
التعليم توفر مواد التنظيف والتعقيم في المدارس للوقاية من "كورونا" (صور)
Time منذ 26 دقيقة Views 1267
سخرية واسعة من زوج الدكتورة خلود بسبب اللهجة المغربية
سخرية واسعة من زوج الدكتورة خلود بسبب اللهجة المغربية
Time منذ 28 دقيقة Views 67
مصافحة بـ " الكوع " بين وزير الصحة العماني ومسؤول آخر
مصافحة بـ " الكوع " بين وزير الصحة العماني ومسؤول آخر
Time منذ 30 دقيقة Views 1309
متحدث الصحة: هناك 600 حالة في العزل الصحي (فيديو)
متحدث الصحة: هناك 600 حالة في العزل الصحي (فيديو)
Time منذ 33 دقيقة Views 1653
"ساما" تطلق حملة توعوية للتثقيف بأهمية الادخار
"ساما" تطلق حملة توعوية للتثقيف بأهمية الادخار
Time منذ 38 دقيقة Views 1341
أردوغان يُحرض اليونان على فتح الحدود أمام المهاجرين لأوروبا
أردوغان يُحرض اليونان على فتح الحدود أمام المهاجرين لأوروبا
Time منذ 45 دقيقة Views 1343