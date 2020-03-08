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طريقة سهلة لاسترجاع حساب إنستجرام المعطل

مال واعمال
Time منذ 49 دقيقة
Views 1309
طريقة سهلة لاسترجاع حساب إنستجرام المعطل

وكالات (صدى):
يبحث الكثير من مستخدمي إنستجرام عن طريقة سهلة لاستعادة حسابك المعطل أو المخترق أو المحذوف.

ويستغرق استرداد الحساب بضعة أيام أو بضعة أسابيع بعدما يتم تعطيل حسابك عن طريق ظهور رسالة تخبرك بذلك عندما تحاول الدخول للحساب.

ونستعرض طريقة سهلة لاستعادة حساب إنستجرام معطل:

أولا.. يجب عليك اجتياز عملية الاستئناف، حيث يمكنك تقديم الطعون في صفحة الاتصال الرسمية، وما عليك سوى ملء الحقول المطلوبة والنقر فوق (إرسال) لمراجعة قضيتك، ولكن تجنب الاعتذار لأن هذا يعني أنك كنت مخطئًا، كما قد يُطلب منك إرسال صورة شخصية للتحقق في مرحلة ما من العملية.

ثانيا.. يمكنك تكرار عملية الاستئناف بقدر ما تريد حتى تحصل على وسيط أكثر تساهلاً، وعلى افتراض أنك لم تنتهك أي قواعد رئيسية عن قصد فلن يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام للحصول على رد.

ثالثا.. لا يمكن إجراء هذه العملية إلا عبر متصفح أو حاسب محمول (وليس التطبيق)، ولكنه سيزيل كل محتواك ويبدو أنه قد تم حذف حسابك بالكامل.

رابعا.. تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام أي جهاز وسيتم تنشيط حسابك تلقائيًا، وبناءً على المدة التي قضيتها بعيدًا قد تحتاج إلى الموافقة على أي شروط وأحكام جديدة سارية منذ مغادرتك.

خامسا.. تعتبر حسابات إنستغرام هدف متكرر للمتسللين، حيث يسعون للوصول إلى حسابات خاصة أو يحاولون بيع اسم المستخدم الخاص بك أو يهدفون إلى سرقة بياناتك الشخصية لإجراءات شنيعة أخرى.

سادسا.. يجب عليك اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وكلما طالت فترة اختراق المتسللين إلى حسابك زاد الضرر الذي يمكن أن يحدثوه لخصوصيتك وسمعتك عبر الإنترنت.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
الاحتطاب الجائر يسبب التصحر فليت الناس تستقل من الاحتطاب ويوجد بدائل كوقود عن الحطب
البرفسور حنس
آي يازوله... المحنه ذابحة الماخوذه اهم شي المصاصه 😅😅
البرفسور حنس
اتمنى الاستفاده من خبرات حنس
البرفسور حنس
دائما الغبي والفاشل والعاجز عن صنع المستقبل ..تراه يمجد الماضي ..الفيلسوف حنس.. ٢٠٢٠ بعد الميلاد
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب

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