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"ساما" تطلق حملة توعوية للتثقيف بأهمية الادخار

مال واعمال
Time منذ 37 دقيقة
Views 1334
"ساما" تطلق حملة توعوية للتثقيف بأهمية الادخار

الرياض (صدى):
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم, حملة توعوية واسعة تحت شعار "القليل.. كثير بعدين" لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي.

وتأتي هذا الحملة؛ انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة النقد في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة وسعيها إلى رفع مستوى الثقافة المالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- المتمثلة في تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام.

وتتضمن حملة "القليل.. كثير بعدين" رسائل توعوية تبث عبر عدة قنوات منها: لوحات الطرق الإعلانية والوسائل المرئية والمسموعة، إضافة إلى فعاليات أخرى وبرامج تفاعلية تتمحور حول تقديم حلول عملية لأفراد المجتمع لإعادة إدارة مصروفاتهم والتخطيط لمستقبلهم بفعالية. وتستمر فعاليات هذه الحملة لثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يكون لها دور فاعل في توعية وتوجيه السلوك المجتمعي لتبني فكرة الادخار والتخطيط المالي، وذلك من خلال تضافر الجهود مع القطاعين المصرفي والتأميني ، التي ستقوم بدورها في تعزيز وتوفير الأساليب والمنتجات الادخارية المناسبة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
الاحتطاب الجائر يسبب التصحر فليت الناس تستقل من الاحتطاب ويوجد بدائل كوقود عن الحطب
البرفسور حنس
آي يازوله... المحنه ذابحة الماخوذه اهم شي المصاصه 😅😅
البرفسور حنس
اتمنى الاستفاده من خبرات حنس
البرفسور حنس
دائما الغبي والفاشل والعاجز عن صنع المستقبل ..تراه يمجد الماضي ..الفيلسوف حنس.. ٢٠٢٠ بعد الميلاد
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب

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