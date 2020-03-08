حقيقة وجود حالات إصابة بـ «كورونا» في مستشفى القريات العام

الرياض (صدى):

أوضح نايف الفندي، المتحدث الرسمي بصحة القريات، اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله من وجود حول وجود حالات مصابة بمستشفى القريات العام بفيروس كورونا الجديد COVID19.

ونفى متحدث صحة القريات، هذا الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة؛ فيما لفت إلى أن ورود الحالات المشتبه بها بالمحافظة وارد جدًّا وفي أي وقت، وأنه في حال تم تأكيد أيَّة إصابة بهذا الفيروس، سيتم الإعلان عنها رسميًّا عن طريق وزارة الصحة.

وأضاف " الفندي " : " نؤكد عدم وجود مثل هذه الحالات، وحالات الاشتباه واردة، ويتم التعامل معها حسب المتطلبات وبالطريقة الصحيحة "؛ متابعًا: " نرجو عدم تناقل الشائعات المتداولة وأخذ المعلومات من مصادرها؛ كي لا يتم نشر أي معلومات مغلوطة تتسبب في بث الخوف والرعب بين المواطنين والمقيمين " .