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حقيقة وجود حالات إصابة بـ «كورونا» في مستشفى القريات العام

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1492
حقيقة وجود حالات إصابة بـ «كورونا» في مستشفى القريات العام

الرياض (صدى):
أوضح نايف الفندي، المتحدث الرسمي بصحة القريات، اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله من وجود حول وجود حالات مصابة بمستشفى القريات العام بفيروس كورونا الجديد COVID19.

ونفى متحدث صحة القريات، هذا الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة؛ فيما لفت إلى أن ورود الحالات المشتبه بها بالمحافظة وارد جدًّا وفي أي وقت، وأنه في حال تم تأكيد أيَّة إصابة بهذا الفيروس، سيتم الإعلان عنها رسميًّا عن طريق وزارة الصحة.

وأضاف " الفندي " : " نؤكد عدم وجود مثل هذه الحالات، وحالات الاشتباه واردة، ويتم التعامل معها حسب المتطلبات وبالطريقة الصحيحة "؛ متابعًا: " نرجو عدم تناقل الشائعات المتداولة وأخذ المعلومات من مصادرها؛ كي لا يتم نشر أي معلومات مغلوطة تتسبب في بث الخوف والرعب بين المواطنين والمقيمين " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
الاحتطاب الجائر يسبب التصحر فليت الناس تستقل من الاحتطاب ويوجد بدائل كوقود عن الحطب
البرفسور حنس
آي يازوله... المحنه ذابحة الماخوذه اهم شي المصاصه 😅😅
البرفسور حنس
اتمنى الاستفاده من خبرات حنس
البرفسور حنس
دائما الغبي والفاشل والعاجز عن صنع المستقبل ..تراه يمجد الماضي ..الفيلسوف حنس.. ٢٠٢٠ بعد الميلاد
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب

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