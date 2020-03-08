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بالفيديو.. نادي العدالة: التحكيم يسيء إلى سمعة الدوري

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1495
بالفيديو.. نادي العدالة: التحكيم يسيء إلى سمعة الدوري

ماجد محمد (صدى):
انتقدت إدارة نادي العدالة، اليوم الأحد، أداء الحكام في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لافتة إلى أن ما حدث في الجولات الماضية يسيء إلى سمعة الدوري.

وأصدرت إدارة العدالة، بيانًا قالت فيه: " نظراً لسلسلة السقطات التحكيمية التي كانت ولازالت ترافق مباريات نادي العدالة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل مؤثر على نتائج الفريق وترتيبه في سلم الدوري، كما أثرت على قيمة وسمعة دوري يحمل إسما غالياً علينا جميعاً وهو أسم ولي العهد " .

وأضافت: " بالرغم من أننا تعاملنا مع كل هذا كما يمليه علينا الحدث من، التمسك بالروح الرياضية، وإحالة الأمر إلى أصحاب الشأن، الا أن شيئا لم يتغير بل أصبحت الأمور أكثر سوءاً "؛ كما أرفقت مقطع فيديو تستعرض فيه الحالات التي تعترض عليها.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
آي يازوله... المحنه ذابحة الماخوذه اهم شي المصاصه 😅😅
البرفسور حنس
اتمنى الاستفاده من خبرات حنس
البرفسور حنس
دائما الغبي والفاشل والعاجز عن صنع المستقبل ..تراه يمجد الماضي ..الفيلسوف حنس.. ٢٠٢٠ بعد الميلاد
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب

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