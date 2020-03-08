أتربة تُعيق الرؤية بعسير

عسير (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من العوالق الترابية المصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية على منطقة عسير.

وأوضحت أن التحذير يشمل " بيشة، تثليث " ، إذ ستستمر حالة الطقس حتى التاسعة مساء اليوم الأحد.