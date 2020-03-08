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أتربة تُعيق الرؤية بعسير
الاخبار المحلية
منذ ساعة
1356
1
عسير (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من العوالق الترابية المصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية على منطقة عسير.
وأوضحت أن التحذير يشمل " بيشة، تثليث " ، إذ ستستمر حالة الطقس حتى التاسعة مساء اليوم الأحد.
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أحدث التعليقات
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سوي مثلي ياأم ماجد اطلعي من الموضوع وعلقي على اقرب واحد منك😂😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
والنعم باالله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الخباله لها ناس
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحتاج تطبيق يحميني من نفسي😐
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قسم باالله العظيم شوفوني حلفت مانشرت الرعب والخوف بين الناس الا هالأشكال لاتصافح لاتبصم لاتسلم انتبهوا وانتبهوا طيرتو عقول الناس وعيشتوهم في وهم والوهم نصف المرض بلا دلع زايد انت واياه الحالات الي عندنا ماتكاد تذكر وجايه من برى الحمد لله حن بخير ومافينا الا العافية وكل شي تحت السيطرة اشغلتونا باالشيلات والمهايط ويوم جاء فيروس مايرى باالعين صكرتو على نفوسكم ببيوتكم وشفطتو كمامات ومعقمات الصيدليات كلها الضعيف الي مصدقكم معد لحق وراكم شي مكمم خشمه بخيشة بصل الله يهديكم بس
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