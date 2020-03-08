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تعليق الدخول والخروج من القطيف مؤقتًا بسبب "كورونا"

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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تعليق الدخول والخروج من القطيف مؤقتًا بسبب "كورونا"

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ (11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف، وحيث أن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس بإذن الله، فقد تقرر مايلي:

1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).

2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

3. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

4. تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع. والله الموفق.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سوي مثلي ياأم ماجد اطلعي من الموضوع وعلقي على اقرب واحد منك😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
والنعم باالله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الخباله لها ناس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحتاج تطبيق يحميني من نفسي😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قسم باالله العظيم شوفوني حلفت مانشرت الرعب والخوف بين الناس الا هالأشكال لاتصافح لاتبصم لاتسلم انتبهوا وانتبهوا طيرتو عقول الناس وعيشتوهم في وهم والوهم نصف المرض بلا دلع زايد انت واياه الحالات الي عندنا ماتكاد تذكر وجايه من برى الحمد لله حن بخير ومافينا الا العافية وكل شي تحت السيطرة اشغلتونا باالشيلات والمهايط ويوم جاء فيروس مايرى باالعين صكرتو على نفوسكم ببيوتكم وشفطتو كمامات ومعقمات الصيدليات كلها الضعيف الي مصدقكم معد لحق وراكم شي مكمم خشمه بخيشة بصل الله يهديكم بس

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