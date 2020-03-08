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استدعاء 4 محترفين للمنتخب المصري لإنقاذه من الخروج أفريقيًا

اخبار رياضية
Time منذ 17 دقيقة
Views 1341
استدعاء 4 محترفين للمنتخب المصري لإنقاذه من الخروج أفريقيًا

القاهرة (صدى):
كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

وتضم القائمة الآتي : " محمد صلاح، أحمد حجازي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد حسن كوكا " ، فيما تم استبعاد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وسينطلق معسكر المنتخب يوم 23 مارس الجاري قبل ٣ أيام فقط من مباراة توجو الرسمية.

يذكر أن المنتخب المصري كان قد تعادل في أول مباراتين بالتصفيات الإفريقية أمام كينيا وجزر القمر، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن أنجلينا هي من طلع هذي الأشاعه علشان تجس نبض براد🤔
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله فضله واسع سبحانه والله يحب عبده الملح في الدعاء
اللهو البرئ
ايوه... ايوه...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه

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