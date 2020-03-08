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«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج النفط بعد إنهيار اتفاق أوبك

مال واعمال
Time منذ 19 دقيقة
Views 1370
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج النفط بعد إنهيار اتفاق أوبك

وكالات (صدى):
كشف مصدران مطلعان اليوم الأحد، أن المملكة بصدد زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.

وقالت المصادر في تصريحات لـ " رويترز " ، إن شركة أرامكو ستعزز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في نهاية مارس، إذ سيزيد إنتاج أبريل كثيرا على عشرة ملايين برميل يوميا، وقد يكون أقرب إلى 11 مليون برميل يوميا.

يذكر أن المملكة ضخت 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين الأخيرين، كما تبلغ طاقة إنتاج النفط بالمملكة 12 مليون برميل يوميا مما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج سريعا.

وكان قد انتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا الجمعة الماضية، بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن أنجلينا هي من طلع هذي الأشاعه علشان تجس نبض براد🤔
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله فضله واسع سبحانه والله يحب عبده الملح في الدعاء
اللهو البرئ
ايوه... ايوه...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه

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