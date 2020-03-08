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المحاكم وكتابات العدل تنفذ 3.7 ملايين عملية خلال 100 يوم

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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المحاكم وكتابات العدل تنفذ 3.7 ملايين عملية خلال 100 يوم

الرياض (صدى):
نفذت المحاكم في المملكة خلال الـ100 يوم الماضية نحو 3.7 ملايين عملية منها 1.8 مليون نفذتها المحاكم، و1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابات العدل والخدمات الإلكترونية، ونحو 523 ألف عملية تنفيذ عبر محاكم التنفيذ.

وقالت الوزارة: إن المتوسط اليومي للعمليات المنفذة يبلغ نحو 37 ألف عملية بالمتوسط في اليوم الواحد من جميع أنواع العمليات.

وتعمل المؤشرات العدلية على الرصد بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري، وكل 100 يوم، حيث تتيح هذه الأرقام فرصة للقائمين على أعمال الوزارة لمتابعة سير العمل ونوعية القضايا، وأماكن التنفيذ، والزمن الذي نفذت خلاله وأوجه القصور والخلل إن وجدت.

وبحسب الإحصاءات، فإن الجلسات القضائية المنعقدة خلال الـ100 يوم الماضية بلغت نحو مليون جلسة قضائية، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 398 ألف حكم قضائي.

وخلال الـ 100 يوم، نفذت المحاكم نحو 17 ألف عملية تخص حصر الورثة، و19 ألف إحالة تخص قضايا مالية مبالغها أقل من 20 ألف ريال، و44 ألف قضية دعوى مالية، بينما بلغت الإنهاءات أكثر من 59 ألف إنهاء.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سوي مثلي ياأم ماجد اطلعي من الموضوع وعلقي على اقرب واحد منك😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
والنعم باالله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الخباله لها ناس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحتاج تطبيق يحميني من نفسي😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قسم باالله العظيم شوفوني حلفت مانشرت الرعب والخوف بين الناس الا هالأشكال لاتصافح لاتبصم لاتسلم انتبهوا وانتبهوا طيرتو عقول الناس وعيشتوهم في وهم والوهم نصف المرض بلا دلع زايد انت واياه الحالات الي عندنا ماتكاد تذكر وجايه من برى الحمد لله حن بخير ومافينا الا العافية وكل شي تحت السيطرة اشغلتونا باالشيلات والمهايط ويوم جاء فيروس مايرى باالعين صكرتو على نفوسكم ببيوتكم وشفطتو كمامات ومعقمات الصيدليات كلها الضعيف الي مصدقكم معد لحق وراكم شي مكمم خشمه بخيشة بصل الله يهديكم بس

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