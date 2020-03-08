اتفاقية شراكة بين هيئة تطوير عسير وبنك التنمية الإجتماعية بقيمة مليار ريال

محمد بن طحيطح (صدى):

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، توقيع اتفاقية شراكة مابين هيئة تطوير منطقة عسير وبنك التنمية الإجتماعية بقيمة مليار ريال وذلك لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة في المنطقة، بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والناشئة المهندس صالح الرشيد، وعدد من المهتمين ورواد ورائدات الأعمال، وطلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة، وذلك يوم غد الأثنين في مدينة أبها.

وتهدف الإتفاقية لخفض نسبة البطالة في منطقة عسير من ١٤٪؜ إلى ٨.٧% مضافة للبرامج الإستراتيجية للمنطقة التي تهتم برفع الناتج المحلي من السياحة ليصل إلى 35% بحلول عام 2030.

ومن الأهداف التي تحملها الإتفاقية تطوير بناء علاقات قوية مع رواد ورائدات الأعمال، ونشر ثقافة الإستثمار في المنطقة، إضافة إلى دعم المنشأت الصغيرة والناشئة.

كما تتضمن الأهداف تنفيذ مشروع (رحلة السائح) لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة بالمنطقة بإعتبار السياحة الركيزة الأساسية في استراتيجية تطوير منطقة عسير.

ويأتي الدعم المادي للإتفاقية بمبلغ مليار ريال لتمويل ٢٥٠ منشأة صغيرة وناشئة خلال ٥ سنوات من خلال ألف مشروع قائم وجديد، بمتوسط مليون ريال لكل مشروع ، وتشكيل فريق عمل لمساعدة المستثمر من خلال تقديم دراسة الجدوى والتأهيل والدعم.