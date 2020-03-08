بالصور .. إجراءات وقائية ضد كورورنا على 20 ألف مرفق بالطائف

وشملت الإجراءات كافة الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستهلك كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والتموينيات والأسواق التجارية والمرافق الترفيهية والترويجية والسياحية وغيرها بواقع 20 ألف مرفق تجاري .
وتم إلزام جميع العاملين بتلك المنشآت بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية ، مع جولات تفتيشية للأمانة والبلديات صباحاً ومساءً وتطبيق الغرامات والجزائات على المخالفين والتي تصل إلى الإغلاق .
كما تجري الأمانة أعمال تنظيف وتعقيم بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات ودورات المياه بالشوارع حرصاً على الصحة العامة .