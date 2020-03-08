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بالصور .. إجراءات وقائية ضد كورورنا على 20 ألف مرفق بالطائف

الاخبار المحلية
Time منذ 30 دقيقة
Views 1349
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بالصور .. إجراءات وقائية ضد كورورنا على 20 ألف مرفق بالطائف

الطائف (صدى):
نفذت البلديات الفرعية وكاتب الخدمات البلدية بالطائف إجراءات إحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا .

وشملت الإجراءات كافة الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستهلك كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والتموينيات والأسواق التجارية والمرافق الترفيهية والترويجية والسياحية وغيرها بواقع 20 ألف مرفق تجاري .

وتم إلزام جميع العاملين بتلك المنشآت بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية ، مع جولات تفتيشية للأمانة والبلديات صباحاً ومساءً وتطبيق الغرامات والجزائات على المخالفين والتي تصل إلى الإغلاق .

كما تجري الأمانة أعمال تنظيف وتعقيم بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات ودورات المياه بالشوارع حرصاً على الصحة العامة .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن أنجلينا هي من طلع هذي الأشاعه علشان تجس نبض براد🤔
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله فضله واسع سبحانه والله يحب عبده الملح في الدعاء
اللهو البرئ
ايوه... ايوه...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه

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