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380 وظيفة أكاديمية شاغرة بجامعة بيشة

الوظائف
Time منذ 58 دقيقة
Views 1456
380 وظيفة أكاديمية شاغرة بجامعة بيشة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة بيشة، عن توفر 380 وظيفة أكاديمية لديها والمشغولة بمتعاقدين على مرتبة “ أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد ” ، وذلك عبر بوابة التوظيف الالكترونية خلال المدة من 14-19 رجب الجاري.

وأوضحت الجامعة أن الشروط تتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وستكون الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما تضمنت الشروط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه (أو ما يعادلها) متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن يكون المعدل في المراحل الثلاث لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير، و أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، و ألا يتجاوز العمر (45) عاماً عند التقديم لوظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك و (50) عاماً لوظيفة أستاذ، والأفضلية لغير الملتحق بوظيفة حكومية.

أما الوثائق المطلوبة فهي: صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وصورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.

يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن أنجلينا هي من طلع هذي الأشاعه علشان تجس نبض براد🤔
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله فضله واسع سبحانه والله يحب عبده الملح في الدعاء
اللهو البرئ
ايوه... ايوه...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه

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