calendar

المتهمة « مريم » تدعي عدم استطاعتها المشي بعد نقلها إلى مستشفى الدمام

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 3249
Comment 7
المتهمة « مريم » تدعي عدم استطاعتها المشي بعد نقلها إلى مستشفى الدمام

الدمام (صدى):
دخلت المتهمة في قضية " مخطوفي الدمام " ، اليوم الأحد، إلى مستشفى الدمام قسم الأمراض النسائية برفقة ثلاث عساكر ومفتشه.

وكشف الكاتب أبو طلال الحمراني، أن المتهمة " مريم " دخلت المستشفى على إثر الإتهام على لسان محاميها بأن المستشفى بأنهم قاموا بتبديل طفلها " نايف " بالطفل " ابن القرادي " .

وأضاف أنها دخلت " وهي ترتدي عباءة رأس متغطية وبيدها الكلبشات ودخلت معها المفتشة غرفة الطبيب، حيث دار الحديث عن زعمها بأنها ولدت عام 1414 وتم تبديل طفلها، وكانت الصدمة أن " مريم " لاتملك أي ملف لاورقي ولاحتى في السستم، مما أثار بها الشكوك أكثر " .

وتابع: " مريم ادعت بأنها لاتستطيع المشي، حيث تم إحضار كرسي متحرك لإعادتها إلى سيارة الشرطة واثبات في التقرير بأنها لاتمتلك أي ملف ولم تلد في ذلك المستشفى من قبل " .

وأشارء إلى أنه " لم يتم إخضاع أبناء الخاطفة الولد والبنت للفحص ولم يقم أحد بطلب فحصهما، لكن إبن الخاطفة مواليد 1408 وبما أنه علم أن مريم خطفت ثلاثة من باب أولى أن يتأكد وخصوصاً هناك الطفل محمد الزهراني مواليد 1407 وعندما فقد كان عمره 7 أشهر، تكفى ركز شوي " .

وطالب " الحمراني " والد المختطف محمد الزهراني بأن يطالب بفحصه لعل يجد ولده الذي اختطف في عمر السعة أشهر.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن أنجلينا هي من طلع هذي الأشاعه علشان تجس نبض براد🤔
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله فضله واسع سبحانه والله يحب عبده الملح في الدعاء
اللهو البرئ
ايوه... ايوه...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه

أخر الأخبار

«ميسي» يكسر التوقعات ويتربع على عرش الدوريات الخمس الكبرى
«ميسي» يكسر التوقعات ويتربع على عرش الدوريات الخمس الكبرى
Time منذ 7 دقائق Views 1112
«جوجل» تُطلق تحديثًا جديد للمحافظة على سرية كلمات المرور
«جوجل» تُطلق تحديثًا جديد للمحافظة على سرية كلمات المرور
Time منذ 9 دقائق Views 1151
بالفيديو.. راغب علامة بصحبة بناته: أنا أؤيد المرأة
بالفيديو.. راغب علامة بصحبة بناته: أنا أؤيد المرأة
Time منذ 9 دقائق Views 1224
استدعاء 4 محترفين للمنتخب المصري لإنقاذه من الخروج أفريقيًا
استدعاء 4 محترفين للمنتخب المصري لإنقاذه من الخروج أفريقيًا
Time منذ 16 دقيقة Views 1310
حقيقة الزواج الصادم لأنجليا جولي والإرتباط العاطفي لـ «براد بيت» بعد انفصالهما
حقيقة الزواج الصادم لأنجليا جولي والإرتباط العاطفي لـ «براد بيت» بعد انفصالهما
Time منذ 17 دقيقة Views 1153
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج النفط بعد إنهيار اتفاق أوبك
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج النفط بعد إنهيار اتفاق أوبك
Time منذ 18 دقيقة Views 1327
بالفيديو.. موقف مؤثر لعبدالله بوشهري مع طفلة بـ«الحجر الصحي»
بالفيديو.. موقف مؤثر لعبدالله بوشهري مع طفلة بـ«الحجر الصحي»
Time منذ 18 دقيقة Views 1348
بالصور .. إجراءات وقائية ضد كورورنا على 20 ألف مرفق بالطائف
بالصور .. إجراءات وقائية ضد كورورنا على 20 ألف مرفق بالطائف
Time منذ 29 دقيقة Views 1337
تأجيل فحص الـ DNA لنسيم حبتور
تأجيل فحص الـ DNA لنسيم حبتور
Time منذ 30 دقيقة Views 1487
مدير «صحة نجران» ونائبه يخضعان للعزل المنزلي
مدير «صحة نجران» ونائبه يخضعان للعزل المنزلي
Time منذ 31 دقيقة Views 1885