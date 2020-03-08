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شاهد.. رسالة دامعة من أم نسيم حبتور «أتظاهر بالقوة وقلبي يتقطع فقط في نومي»

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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شاهد.. رسالة دامعة من أم نسيم حبتور «أتظاهر بالقوة وقلبي يتقطع فقط في نومي»

الرياض (صدى):
كتبت والدة المختطف نسيم حبتور، رسالة مؤثرة قبل 21 عامًا تكشف حجم الحزن الذي عاشته الأم وعائلة الطفل المختطف.

ونشر الكاتب أبو طلال الحمراني، صورة منذ مذكرات والدة نسيم حبتور، إذ قالت فيها " يعلم الله يا إبني إنني أتألم بعد فراقك، خاطفيك لا يعلمون أن صوتك إلى الآن في مسمعي، لا يعلمون أن ضحكتك تراودني كل حين، مازلت أحتفظ وسأظل محافظة بكل شيء يتعلق بك " .

وأضافت : " تدمع عيني وتزداد نبضات قلبي قدام والدك وإخوتك، فأتظاهر بالقوة أمامهم وقلبي يتقطع ألمًا فقط في نومي، فرصتي يا إبني لبكائك دون أن يسمعني أحد " .

وعادت قضية نسيم حبتور من جديد بالتزامن مع قضية مخطوفي الدمام، إذ من المقرر أن يُجرى تحليل الحمض النووي للشاب طلال وعائلة نسيم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن أنجلينا هي من طلع هذي الأشاعه علشان تجس نبض براد🤔
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله فضله واسع سبحانه والله يحب عبده الملح في الدعاء
اللهو البرئ
ايوه... ايوه...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه

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