شاهد.. رسالة دامعة من أم نسيم حبتور «أتظاهر بالقوة وقلبي يتقطع فقط في نومي»

الرياض (صدى):

كتبت والدة المختطف نسيم حبتور، رسالة مؤثرة قبل 21 عامًا تكشف حجم الحزن الذي عاشته الأم وعائلة الطفل المختطف.

ونشر الكاتب أبو طلال الحمراني، صورة منذ مذكرات والدة نسيم حبتور، إذ قالت فيها " يعلم الله يا إبني إنني أتألم بعد فراقك، خاطفيك لا يعلمون أن صوتك إلى الآن في مسمعي، لا يعلمون أن ضحكتك تراودني كل حين، مازلت أحتفظ وسأظل محافظة بكل شيء يتعلق بك " .

وأضافت : " تدمع عيني وتزداد نبضات قلبي قدام والدك وإخوتك، فأتظاهر بالقوة أمامهم وقلبي يتقطع ألمًا فقط في نومي، فرصتي يا إبني لبكائك دون أن يسمعني أحد " .

وعادت قضية نسيم حبتور من جديد بالتزامن مع قضية مخطوفي الدمام، إذ من المقرر أن يُجرى تحليل الحمض النووي للشاب طلال وعائلة نسيم.