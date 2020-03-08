calendar

تعليق العمل بـ «البصمة» في «جامعة المجمعة»

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1415
تعليق العمل بـ «البصمة» في «جامعة المجمعة»

المجمعة (صدى):
وجه مدير جامعة المجمعة، الدكتور خالد بن سعد المقرن، اليوم الأحد، بتعليق العمل بنظام البصمة مؤقتًا في إثبات الحضور والانصراف لموظفي وموظفات الجامعة في جميع فروعها، على أن يحل بدلًا من ذلك الإثبات الورقي بداية مو يوم الاثنين 14/7/1441 هـ خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك التوجيه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة، وانطلاقًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الدولة بجميع قطاعاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن أنجلينا هي من طلع هذي الأشاعه علشان تجس نبض براد🤔
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله فضله واسع سبحانه والله يحب عبده الملح في الدعاء
اللهو البرئ
ايوه... ايوه...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه

أخر الأخبار

«ميسي» يكسر التوقعات ويتربع على عرش الدوريات الخمس الكبرى
«ميسي» يكسر التوقعات ويتربع على عرش الدوريات الخمس الكبرى
Time منذ 6 دقائق Views 1112
«جوجل» تُطلق تحديثًا جديد للمحافظة على سرية كلمات المرور
«جوجل» تُطلق تحديثًا جديد للمحافظة على سرية كلمات المرور
Time منذ 9 دقائق Views 1146
بالفيديو.. راغب علامة بصحبة بناته: أنا أؤيد المرأة
بالفيديو.. راغب علامة بصحبة بناته: أنا أؤيد المرأة
Time منذ 9 دقائق Views 1218
استدعاء 4 محترفين للمنتخب المصري لإنقاذه من الخروج أفريقيًا
استدعاء 4 محترفين للمنتخب المصري لإنقاذه من الخروج أفريقيًا
Time منذ 16 دقيقة Views 1304
حقيقة الزواج الصادم لأنجليا جولي والإرتباط العاطفي لـ «براد بيت» بعد انفصالهما
حقيقة الزواج الصادم لأنجليا جولي والإرتباط العاطفي لـ «براد بيت» بعد انفصالهما
Time منذ 16 دقيقة Views 1153
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج النفط بعد إنهيار اتفاق أوبك
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج النفط بعد إنهيار اتفاق أوبك
Time منذ 17 دقيقة Views 1322
بالفيديو.. موقف مؤثر لعبدالله بوشهري مع طفلة بـ«الحجر الصحي»
بالفيديو.. موقف مؤثر لعبدالله بوشهري مع طفلة بـ«الحجر الصحي»
Time منذ 18 دقيقة Views 1344
بالصور .. إجراءات وقائية ضد كورورنا على 20 ألف مرفق بالطائف
بالصور .. إجراءات وقائية ضد كورورنا على 20 ألف مرفق بالطائف
Time منذ 29 دقيقة Views 1337
تأجيل فحص الـ DNA لنسيم حبتور
تأجيل فحص الـ DNA لنسيم حبتور
Time منذ 30 دقيقة Views 1485
مدير «صحة نجران» ونائبه يخضعان للعزل المنزلي
مدير «صحة نجران» ونائبه يخضعان للعزل المنزلي
Time منذ 31 دقيقة Views 1874