تعليق العمل بـ «البصمة» في «جامعة المجمعة»

المجمعة (صدى):

وجه مدير جامعة المجمعة، الدكتور خالد بن سعد المقرن، اليوم الأحد، بتعليق العمل بنظام البصمة مؤقتًا في إثبات الحضور والانصراف لموظفي وموظفات الجامعة في جميع فروعها، على أن يحل بدلًا من ذلك الإثبات الورقي بداية مو يوم الاثنين 14/7/1441 هـ خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك التوجيه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة، وانطلاقًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الدولة بجميع قطاعاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.